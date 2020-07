Polizei Bielefeld

POL-BI: Scheibe an einer Moschee eingeworfen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe/ Lügde -

In der Nacht von Samstag, 25.07.2020, auf Sonntag, 26.07.2020, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Moschee an der Straße Am Wall in Lügde. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen.

Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, sahen Mitglieder der Moschee das zur Straße Am Wall gelegene Fenster noch unbeschädigt. Sonntagfrüh, gegen 06:25 Uhr, bemerkte ein Zeuge die eingeworfene Fensterscheibe und benachrichtigte die Polizei. Streifenbeamten stellten am Tatort einen Betonstein sicher, der offensichtlich nicht aus dem näheren Umfeld der Moschee stammte.

Der Staatsschutz Bielefeld nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0521-545-0 zu melden.

