POL-BI: Einbrecher versuchen in eine Schule einzusteigen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannte Täter hebelten am Wochenende an mehreren Fenstern, um sich Zutritt zu einer Gesamtschule an der Straße Am Wortkamp zu verschaffen. Die Fenster hielten jedoch stand.

Zwischen Samstag, 25.07.2020, 15:00 Uhr, und Montag, 28.07.2020, 07:45 Uhr, begaben sich die Einbrecher auf die linke Seite des Verwaltungstrakts, nahe der Detmolder Straße. An insgesamt sieben Fenstern setzten die Täter an. Jedoch gelang es ihnen nicht, die Fenster aufzuhebeln. Nichtdestotrotz entstand an allen Fenstern ein Sachschaden. Auch zwei Oberlichter wurden bei dem Einbruchsversuch stark beschädigt.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

