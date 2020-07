Polizei Bielefeld

POL-BI: Roller gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Fahrzeugdiebe erbeuteten zwischen Sonntag, den 26.07.2020, 18:00 Uhr, und Montag, den 27.07.2020, 10:15 Uhr, einen Roller an der Windelsbleicher Straße.

Der 44-jährige Besitzer hatte das Kleinkraftrad am Sonntagabend zwischen der Wittestraße und der Vendreesstraße abgestellt. Als er am Folgetag am Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem grauschwarzen Roller der Marke Explorer jede Spur.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

