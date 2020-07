Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugenhinweis wird Sprayer zum Verhängnis

Bielefeld

Bielefeld -Innenstadt-

Dank der Informationen einer aufmerksamen Anwohnerin fassten Polizisten in der Montagnacht, 27.07.2020, an der Meller Straße/ Sudbrackstraße einen Straftäter nach Sachbeschädigung.

Einer 34-jährigen Anwohnerin der Meller Straße fiel bei dem Blick aus dem Fenster um 22:10 Uhr auf der Straße ein Graffiti-Schmierer auf. Sie sah einen Mann, der eine Hauswand an der Meller Straße beschmierte. Er befand sich in Begleitung einer Frau. Die Zeugin rief die Polizei und gab die Beschreibung des Paares sowie die Gehrichtung durch.

Einer Streifenwagenbesatzung ging das Duo an der Sudbrackstraße/ Meller Straße ins Netz. Als die Polizisten eintrafen, stand hinter dem 31-jährigen Mann eine Spraydose auf dem Boden. An seinen Fingern befanden sich noch Farbanhaftungen. Der angetrunkene Bielefelder gab zu, eine Hauswand besprüht zu haben, während seine 27-jährige Begleiterin aus Bielefeld dies abstritt. Bei ihr fanden die Beamten eine Sprühdose in der Tasche.

Die Polizeibeamte stellten in der Meller Straße insgesamt sechs Hauswände fest, an denen sich noch frische, zum Teil nicht getrocknete, "Tags" befanden.

