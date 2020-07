Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher nach Handyraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Jöllenbeck-

Dienstagabend, 28.07.2020, raubte ein Jugendlicher einem Jungen auf einem Kinderspielplatz an der Fechenbachstraße das Handy und flüchtete.

Gegen 17:00 Uhr hielt sich ein Junge auf dem Spielplatz an der Fechenbachstraße, auf. Sein schwarzes Smartphone trug er an einem Band um den Hals. Unvermittelt lief ein junger Mann an dem Bielefelder vorbei, riss ihm das Smartphone vom Hals und rannte mit der Beute in unbekannte Richtung davon.

Das Opfer lief nach Hause und rief von dort aus die Polizei. Er beschrieb den Täter als circa 14 bis 16 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß und schlank. Der Räuber trug eine schwarze Sturmhaube (mit weißen Kreuzen für die Augen und den Mund), einen roten Kapuzenpullover und eine blaue Hose.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

