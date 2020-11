Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Hundebiss - Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

Bereits am Montag, 05.10.2020, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wurde eine Fußgängerin auf dem Schillerplatz von einem großen schweren weiß-grauen Hund unvermittelt in den Oberarm gebissen und fiel aufgrund dessen zu Boden. Die Hundehalterin, als groß und mit blonden Haaren beschrieben, entfernte sich nach dem Vorfall, der erst Ende Oktober der Polizei bekannt wurde, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Hundehalterin oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

