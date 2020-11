Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Opel-Fahrer händigt bei Verkehrskontrolle gefälschten Führerschein aus (22/0411)

SpeyerSpeyer (ots)

04.11.2020, 10:15 Uhr

Am Mittwoch gegen 10:15 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Paul-Egell-Straße auf einen Opel aufmerksam, in dem ein Mitfahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle und der Verwarnung des Mitfahrers händigte der Fahrer eine polnische Fahrerlaubnis aus, welche sich aufgrund mehrerer Merkmale als eine Fälschung herausstellte. Der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurden deshalb sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung erwartet den 38-jährigen Fahrer aus Baden-Württemberg nun auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

