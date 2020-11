Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis durch technische Veränderung an Fahrzeug erloschen (67/0411)

SpeyerSpeyer (ots)

04.11.2020, 19:50 Uhr

Eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige leitete die Polizei am Mittwochabend gegen einen 19-jährigen Fahrer eines Mercedes ein. Bei der Verkehrskontrolle des Schifferstädters in der Wormser Landstraße stellten die Polizeibeamten an seinem Fahrzeug fest, dass die vorhandenen Felgen/Reifenkombination nicht im Fahrzeugschein eingetragen war und zudem Distanzscheiben verbaut waren, ohne dass hierfür eine Abnahme nachgewiesen werden konnte. Durch diese technischen Veränderungen ist die für das Fahrzeug erteilte Betriebserlaubnis erloschen.

