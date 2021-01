Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine unbekannte Menge an Alkohol und einen Pullover der Marke "Kappa" stahl am Samstag gg. 16.30 Uhr ein unbekannter männlicher Ladendieb, der durch das Mitwirken eines Mittäters durch den Eingang des Marktes an der Hannoverschen Straße in Bückeburg entwischen konnte.

Das Diebesgut hatte der Täter in einem mitgeführten Rucksack verstaut.

Das Personal des Marktes konnte den außerhalb des Marktes stehenden Mittäter beobachten, wie dieser für den eigentlichen Ladendieb die Eingangstür öffnete, so dass diesem die Flucht ermöglicht werden konnte.

Die Männer wurden von einer Mitarbeiterin nach Verlassen des Marktes noch angesprochen, die in Richtung Obertorstraße/Innenstadt wegliefen.

Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Täterbeschreibungen:

Täter/Ladendieb im Markt:

-Körpergröße ca. 180 cm - Kräftige Statur -Oberbekleidung weißer Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze - schwarzer Rucksack

Mittäter/außerhalb des Marktes:

-Körpergröße 170 cm -Schmale Statur -Oberbekleidung dunkler Kapuzenpullover -Kopfbedeckung Cappy/Schirmmütze

