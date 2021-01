Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Verbindung mit Alkohol

Bad Nenndorf (ots)

(obe) Am Sonntag, den 17.01.2021 wurde gegen 11:30 Uhr ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er dazu aufgrund der Beeinflussung durch Alkohol und berauschende Mittel nicht mehr in der Lage dazu gewesen war. Der 51-Jährige aus Lauenau gab an medizinisches Cannabis konsumiert zu haben. Ob diese Angaben der Wahrheit entsprechen werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Nichtsdestotrotz ist nach dem Konsum THC-haltiger Produkte das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum tabu und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

