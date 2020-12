Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201216 - 1282 Frankfurt-Heddernheim: Exhibitionist aufgetreten

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 15. Dezember 2020, gegen 14.20 Uhr, befanden sich zwei 15-jährige Frankfurterinnen an der Bushaltestelle "Bernadottestraße" im Erich-Ollenhauer-Ring. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich zu dem genannten Zeitpunkt den beiden Mädchen, zog seine Hose herunter und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise. Die beiden 15-jährigen Mädchen entfernten sich daraufhin in das Nordwestzentrum.

Den Täter beschreiben die Geschädigten als:

25-35 Jahre alt, 170-173 cm groß und von sportlicher Gestalt. Osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare, Bart und eine helle Haut mit "rosigem" Teint. Bekleidet mit einer grün/schwarzen Daunenjacke mit dem Rückenaufdruck "Hanau" und einer Mütze. Hatte weiße Air-Pods in den Ohren und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755-51399.

