Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneute Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Bad Nenndorf - Rodenberg (ots)

(obe) In Rodenberg kann am Samstag, den 16.01.2021 gegen 15:00 Uhr ein 20-Jähriger Mann aus Apelern festgestellt werden, welcher bereits in der Vergangenheit einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat und somit nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug verkehrssicher zu führen. Dieses Mal war er aufgrund der mittels eines Atemalkoholtests festgestellten Beeinflussung von über 1,1 Promille bereits absolut fahruntauglich. Aber auch bei dieser Kontrolle geriet er erneut in Verdacht unter der Wirkung berauschender Mittel zu stehen, wie die durchgeführten Tests zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigten. Aufgrund des umso gefährlicheren Mischkonsums für sich und andere Verkehrsteilnehmer wurde für die exakte Bestimmung der Werte beim Fahrzeugführer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt ihm anschließend untersagt.

