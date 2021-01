Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen sucht der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg den rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Fahrrades.

Das Zweirad der Marke KTM Veneto Cross (28 Zoll/28-Gänge) ist am 22.12.2020 an einem Feldweg in Rusbend/Deinsen aufgefunden worden.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 057222/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

