POL-CE: Celle - Banner an Baukran angebracht

Celle (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (05.02.2021) einen Baukran an der Baustelle der Ost-Umgehung (Celler Binde, Braunschweiger Heerstraße) erklettert und dort in einer Höhe von nahezu 30 Metern ein weiß-rotes Banner mit den Buchstaben "FCK AFD" angebracht. Eine Streife der Polizei entdeckte das fünf Meter lange und ein Meter breite Banner gegen 02.40 Uhr. Sachschäden wurden nicht festgestellt.

