Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger (31.12.20)

(Tuttlingen / Landkreis Tuttlingen)(Tuttlingen / Landkreis Tuttlingen) (ots)

Am 31.12.2020, 15.00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Radfahrer den parallel zur Weimarstraße verlaufenden Rad- und Gehweg in Tuttlingen in Richtung Stadtmitte. Beim Vorbeifahren an einer in gleicher Richtung gehenden dreiköpfigen Personengruppe kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zum Kontakt mit dem 56-jährigen Fußgänger, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei bei dem Radfahrer eine erhebliche Alkoholisierung (3,32 Promille) fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461/9410 in Verbindung setzen.

