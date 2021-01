Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht (31.12.2020)

RottweilRottweil (ots)

Wie der Polizei an Silvestermorgen mitgeteilt wurde, wurde in der Oberndorfer Straße im Wohngebiet Hegneberg ein Zigarettenautomat mittels Sprengsatz geöffnet. Durch die Explosion entstand am Automat Totalschaden in Höhe von 3.000 EUR. Aus dem Inneren des Automaten wurde eine unbestimmte Anzahl von Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die nähere Angaben zur Tatausführung und/oder zur Täterschaft machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/44-0 entgegen (AM).

