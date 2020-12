Polizeipräsidium Konstanz

Bei einem Brand in einem Werkraum der Wessenbergschule ist am Dienstag Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Eine Werkbank aus Holz wurde völlig zerstört und auch andere Teile im Raum wurden von Rauch und Hitze beschädigt. Das Feuer breitete sich wegen Sauerstoffmangel glücklicherweise nicht weiter aus. Die Feuerwehren Bräunlingen und Donaueschingen waren mit 43 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten beschränkten sich hauptsächlich auf das Ablöschen der noch glimmenden Werkbank. Zudem wurde von den Wehren der Werkraum und das Schulgebäude durchlüftet. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort. Die Schule war bereits seit einigen Tagen geschlossen. Die Brandursache ist noch unklar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Brandstiftung vorliegt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Donaueschingen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0771 83783-0 entgegen.

