Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerinnen stürzen auf eisglatter Fahrbahn (30.12.2020, 9.45 Uhr)

KonstanzKonstanz (ots)

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochmorgen in der Gottlieberstraße auf der Fahrradquerung über die Europastraße wegen Glatteis gestürzt. Sie musste mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ähnlich erging es einer 55-jährigen Radlerin in der Spanierstraße. Aus dem gleichen Grund kam auch sie kurz zuvor wegen Glatteis auf dem frisch asphaltierten Radweg zu Fall. Mit leichten Verletzungen musste auch sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

