Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 462

Landkreis Rottweil) Tödlicher Verkehrsunfall (30.12.2020)

B 462 / RottweilB 462 / Rottweil (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Autofahrer am heutigen Mittwoch gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 462. Der Mann war auf der Bundesstraße von Dunningen kommend in Richtung Rottweil unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam er auf Höhe eines Gasthauses mit seinem Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr das angrenzende Gartengrundstück und kam erst nach rund 100 Metern zum Stehen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Autofahrer noch an der Unfallörtlichkeit. Ein gesundheitliches Problem als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

