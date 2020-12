Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen (29.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Erneut hat am Dienstag im Zeitraum von 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr ein unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Fahrradkorb entwendet. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Fahrrad folgende Strecke: Jahnstraße, Markgrafenstraße, Petershauser Straße, Zähringerplatz, Allmannsdorfer Straße. Im Staader Talweg bemerkte sie das Fehlen ihres Rucksackes, den sie später in der Allmannsdorfer Straße an einem Gartenzaun hängend wiederfand. Aus dem Rucksack entwendete der Täter Bargeld und ein Mobiltelefon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

