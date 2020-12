Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) 5000 Euro Schaden durch Unfallflüchtigen 30.12.20

SchrambergSchramberg (ots)

Auf rund 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden an einem BMW, den ein Unfallflüchtiger auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Bahnhofstraße hinterlassen hat. Die weiße Limousine des 34-jährigen Besitzers stand dort am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr, als ein Unbekannter gegen den vorderen rechten Kotflügel fuhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

