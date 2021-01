Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl aus Wegeräumgerät (Grader) (30.12.20-31.12.20) -Zeugensuche-

(Schiltach / Landkreis Rottweil)(Schiltach / Landkreis Rottweil) (ots)

An einem in Schiltach, Kirchbergweg abgestellten Wegeräumgerät (Grader) wurden im Zeitraum 30.12.20 bis 31.12.20 von unbekannten Tätern die Scheiben der Fensterkabine eingeworfen und das Laserbedienelement entwendet. Der Sachschaden am Arbeitsgerät beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, (Tel.: 07422/27010) in Verbindung zu setzen.

