POL-MG: Geschäftseinbrüche in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

In Rheindahlen haben Unbekannte an zwei Orten Geschäftseinbrüche begangen und dabei Bargeld erbeutet.

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr und Donnerstag, 22. Oktober um 8.30 Uhr brachen sie ein Fenster an der Rückseite eines Geschäfts an der Beecker Straße auf und entwendeten eine Spardose.

Im Zeitraum von Mittwoch, 21. Oktober, um 19.45 Uhr bis Donnerstag, 22. Oktober, 16.30 Uhr wurde ebenfalls durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Büro an der Suitbertgasse eingestiegen. Auch hier wurde Bargeld gestohlen.

Die Polizei ermittelt, ob es zwischen den beiden Taten eine Verbindung gibt. Sie nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

