Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Räuberischer Diebstahl

Am Dienstag, 09. März 2021, kam es gegen 15.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Astruper Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 55-jähriger Mann, der in Visbek wohnt, steht im Verdacht diverse Nahrungsmittel eingesteckt und ohne zu bezahlen den Markt verlassen zu haben. Als ein Angestellter ihn noch auf dem Parkplatz stellte, schlug er um sich und flüchtete mit dem Diebesgut zu Fuß. Ein Streifenwagen erblickte den Tatverdächtigen auf der Anfahrt zum Verbrauchermarkt und konnte ihn in einem Vorgarten in Gewahrsam nehmen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde dem Verbrauchermarkt übergeben und der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurden keine Personen verletzt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 09. März 2021, wurde um 18.55 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta auf der Wittekindstraße kontrolliert. Hierbei versuchte sie falsche Personalien anzugeben. Bei der Überprüfung ihrer echten Daten stellte sich heraus, dass sie zum Zeitpunkt der Kontrolle über ein Fahrverbot verfügte. Daher wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell