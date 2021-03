Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW mit Farbe verschmiert, Zeugen gesucht

Rehborn (ots)

Unbekannte stechen Reifen platt und beschmieren einen PKW und ein Tor. In der Nacht von Samstag auf Sonntag Montag kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hauptstraße. Die Täter besprühten hierbei das Fahrzeug und ein Hoftor mit blauer Farbe. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen machten. Eventuelle Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

