Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Unbekannte Täter verbiegen Türgriff. Im Zeitraum zwischen von Dienstagabend und Mittwochmittag machten sich Personen an einem Opel Corsa in der Lindenallee zu schaffen. Der Griff an der Fahrertür wurde dabei so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Tür nicht mehr geöffnet werden konnte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell