Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - Verstöße gegen die Ausgangssperre

Grafschaft BentheimGrafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht rund 40 Einzelverstöße gegen die Ausgangssperre in der Grafschaft Bentheim festgestellt. Grundsätzlich zeigten sich die Betroffenen einsichtig.

Die Polizeidienststellen in der Grafschaft nahmen in den vergangenen Tagen vermehrt Fragen in Bezug auf die Ausgangssperre entgegen. Die Polizei steht dabei den Bürgerinnen und Bürger mit Rat zur Seite, weist aber darauf hin, dass nur in wenigen Fällen eine Ausnahme der vom Landkreis Grafschaft Bentheim erlassenen Ausgangssperre greift.

Im Landkreis Emsland hat die Polizei keinerlei Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell