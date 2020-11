Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Gartenschuppens in Lemwerder

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zu einem Brand eines Gartenschuppens ist es am Samstag, 08. November 2020, um 06:30 Uhr, in der Lürssenstraße in Lemwerder gekommen.

Ein Anwohner der Lürssenstraße war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte umgehend die Feuerwehr verständigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Lemwerder waren mit 60 Einsatzkräften bei dem Brand eingesetzt und konnten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass der Schuppen in Gänze in Flammen stand.

Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache.

Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Lisa Pöttker

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell