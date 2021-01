Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flurschaden verursacht

Mehlingen (ots)

Beim Planieren von Waldwegen haben Unbekannte größeren Flurschaden verursacht. Im Bereich Wegedreieck Husarenbrunnen wurden zwischen dem 10. und 15. Januar durch bislang Unbekannte Waldwege mit einem Radlader planiert. Hierbei wurde neben einem historischen Grenzstein auch eine ca. 30cm umfassende Douglasie umgedrückt. Durch das Forstamt Otterberg wurde eine Anzeige erstattet. Wer hat in der entsprechenden Zeit im Bereich Husarenbrunnen Wegearbeiten beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich entweder mit der Polizei in der Gaustraße in Verbindung zu setzen (Telefon: 0631/369-2150) oder Ihre Mitteilungen über die online-Wache zu melden.

