Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ausnahmsweise suchen Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 nicht wie üblicherweise nach dem Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, sondern nach dem Geschädigten. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 27.01.2021, zwischen 17:53 Uhr und 18:47 Uhr auf dem Parkplatz des dm-Marktes in der Mainzer Straße und wurde von einer Zeugin beobachtet. Durch deren Zeugenaussage konnte mittlerweile das Verursacherfahrzeug und der Fahrer ermittelt werden. Vom Geschädigten ist bislang allerdings noch nichts bekannt, da die Zeugin zu diesem PKW keine konkreten Angaben machen konnte. Es soll sich um einen weißen Kombi, eventuell um einen Mercedes, handeln, der hinten links beschädigt sein müsste. Der Geschädigte selbst sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Altstadtrevier in der Gaustraße unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de oder 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen.|PvD

