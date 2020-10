Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Am Montag war ein 46-Jähriger mit seinem schwarzen Ford Ranger in Freren auf der B214 in Richtung Fürstenau unterwegs. Vor einer Ampel überholte er gegen 13.50 Uhr einen Lkw mit Anhänger. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell