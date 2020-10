Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Mann bei Unfall schwer verletzt

Stavern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Stavern auf der Sprakeler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Seat in Richtung Stavern unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit einem Trecker zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Treckerfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

