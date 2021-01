Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Joint vor Polizisten weggeworfen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag wollte eine Polizeistreife in der Ländelstraße einen jungen Passanten kontrollieren. Als der Jugendliche die Beamten erblickte, warf er plötzlich etwas Verdächtiges in einen Garten. Die Beamten sprachen den 15-Jährigen an und fanden auch das verdächtige Etwas: einen Joint. Die Haschischtüte wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell