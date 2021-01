Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter von Kabel Deutschland aus

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Männer haben sich am Donnerstagnachmittag gegenüber einem 70-Jährgen als Mitarbeiter von Kabel Deutschland ausgegeben. Bereits vor einer Woche suchten die Unbekannten den Senior zu Hause auf, um angeblich den Kabelanschluss im Keller zu überprüfen. Der Mann ließ die Fremden rein. Während er mit einem der Männer in den Keller ging, wartete der andere oben. Als die Unbekannten nun zum zweiten Mal auftauchten, kam einer Angehörigen die Sache merkwürdig vor. Sie informierte die Polizei. Bei Vodafone Kabel Deutschland weiß man nichts von den angeblichen Mitarbeitern. Was die Verdächtigen im Schilde führten ist nicht bekannt. Ob etwas aus dem Haus des Seniors fehlt ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden ins Haus! Es ist nicht unhöflich Unbekannte vor der verschlossenen Tür stehen zu lassen. Verschließen Sie die Tür immer, während die Vertreter draußen warten. Lassen Sie sich vorher die Ausweise zeigen. Suchen Sie sich die Rufnummer des Unternehmens, der Organisation oder Behörde, von dem die Mitarbeiter angeblich kommen, selbst aus dem Telefonbuch heraus. Vergewissern Sie sich durch einen Anruf, ob die Vertreter tatsächlich von dem Unternehmen beauftragt sind. Gehen Sie davon aus, dass kein Unternehmen unaufgefordert oder ohne Ankündigung Mitarbeiter zu Ihnen schicken wird. Im Zweifel holen Sie sich Unterstützung aus der Nachbarschaft und rufen Sie die Polizei. Lassen Sie keine Fremden in ihr Haus! |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell