Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Brand im Heizungskeller

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vaihingen an der Enz, des Rettungsdienstes und der Polizei waren am Dienstagmorgen mit dem Brand im Heizungskeller eines Hauses in der Erich-Blum-Straße in Vaihingen an der Enz - Enzweihingen beschäftigt.

Ein Bewohner hatte gegen 08:00 Uhr im Heizungskeller die kombinierte Öl-Holz-Heizung angeschürt und dabei vermutlich nicht gesehen, dass in der Nähe gelagerte Kartonagen mutmaßlich durch Funkenflug in Brand geraten waren.

Gegen 09:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin dann eine Rauchentwicklung und verständigte die Einsatzkräfte. Alle Bewohner und Anwohner des angrenzenden Hauses begaben sich selbstständig ins Freie.

Das im Jahr 1927 gebaute Haus war nach Abschluss der Löscharbeiten noch bewohnbar. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Zur Stunde befinden sich Kriminaltechniker vor Ort und untersuchen die Brandstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell