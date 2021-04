Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Maskengegner schlug Passanten nieder

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 17.30 Uhr, war der 64-Jährige in einem Discounter zum Einkaufen. Er wies einen ca. 30-jährigen Kunden auf die Maskenpflicht hin. Dieser wurde gegenüber dem Senior aggressiv und schupste ihn nach hinten weg. Der schwerbehinderte Mann stürzte dadurch. Doch damit war nicht genug. Der 30-Jährige kniete sich auf den Oberkörper des am Boden liegenden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der Schläger, ca. 185 cm groß, weiße Hautfarbe, Rastalocken, verließ den Markt und ging mit seinem Fahrrad flüchtig. Die Ermittlungen dar Polizei dauern noch an. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

