POL-UL: (HDH) Giengen - Unfallflüchtige auf Zeugenhinweise hin ermittelt

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15.45 Uhr, parkte eine 21-Jährige ihren VW in der Hohenzollernstraße ein. Dabei streifte sie den daneben stehenden Peugeot, der nicht unerheblich beschädigt wurde. Um mit dem Schaden nicht in Verbindung gebracht zu werden, parkte sie dann aber spontan doch an einer anderen Stelle. Diesen Vorgang hatten Zeugen beobachtet. So konnte die Polizei die verantwortliche Fahrerin ermitteln und der Schaden kann über die Versicherung geregelt werden. An beiden Autos entstand ein Schaden von je 2.500 EUR. Die Polizei Giengen ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

