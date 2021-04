Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Anhänger kippte in Kurve um

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger auf der L1244 von Arnegg in Richtung Ermingen. An der Einmündung nach Markbronn wollte er nach rechts abbiegen. Am Auto war ein Anhänger dran, der mit 2 Tonnen Metallteile beladen war. Als der Autofahrer seine Geschwindigkeit verlangsamte blockierten die linken Räder des gebremsten Anhängers. Dieser kippte auf die linke Seite und grub eine Rille in den Asphalt. Am Auto ist kein, am Anhänger nur geringer Schaden im zweistelligen Bereich entstanden. Den Schaden an der Fahrbahn muss sich erst noch die Straßenmeisterei anschauen. Die Feuerwehr leistete Hilfe und barg die Ladung und den Anhänger. Die L1244 solange in beide Richtungen gesperrt.

