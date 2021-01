Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Polizei hofft auf Zeugen

WolfsburgWolfsburg (ots)

Königslutter, Fischersteg 09.01.2021, 18.00 Uhr - 10.01.2021, 04.15 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in die Verkaufsräume einer Bäckerei in der Straße Fischersteg eingedrungen. Wie hoch dabei der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Fest steht, dass sich die Unbekannten zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 04.15 Uhr über die zuvor gewaltsam geöffnete Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum der Bäckerei verschafft haben. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und öffneten mit zerstörerischer Kraft einen dort befindlichen Tresor. Danach verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrern oder Anwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

