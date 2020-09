POL-HH: 200913-5. Eine Zuführung nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Billstedt

Polizei Hamburg

Unfallzeit: 12.09.2020, 20:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Billstedt, Lister Weg

Beamte des Polizeikommissariats 42 (PK 42) stellten gestern Abend einen 43-jährigen Pkw-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend unerlaubt den Unfallort verließ. Der Mann kam vor den Haftrichter.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 43-jährige Georgier mit einer blauen Mercedes E-Klasse den Lister Weg in östliche Richtung. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr durch einen Vorgarten in die Hauswand eines Einfamilienhauses. Anschließend entfernten sich der Fahrer und sein Beifahrer unerlaubt zu Fuß vom Unfallort. Hinzugerufene Beamte des Polizeikommissariats 42 (PK 42) trafen im Umfeld des Unfallorts den mutmaßlichen Fahrer augenscheinlich alkoholisiert und verletzt an. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Ermittlung seines Alkoholisierungsgrades wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, ist der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Eigentumsverhältnisse der E-Klasse mit polnischen Kennzeichen sind bislang ungeklärt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

An dem Einfamilienhaus und in dessen Vorgarten entstand Sachschaden. Weitere Personen wurden durch den Unfall nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Der Beifahrer des Mercedes ist weiterhin flüchtig.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) führten die Unfallaufnahme durch und den Georgier nach Beendigung seiner ärztlichen Behandlung einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an.

