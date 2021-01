Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer mit 2,54 Promille unterwegs - Blutprobe entnommen, Führerschein weg

WolfsburgWolfsburg (ots)

Königslutter, Groß Steinum 10.01.2021, 13.51 Uhr

Am Sonntagnachmittag, gegen 13.51 Uhr wird der Polizei durch einen Zeugen fernmündlich mitgeteilt, dass in Groß Steinum, ein Verkehrsteilnehmer in einem Skoda Yeti deutlich alkoholisiert unterwegs sei.

Die Polizei Königslutter machte sich umgehend dorthin auf den Weg und konnte den besagten Skoda wenig später im Fuchsweg in Steinum antreffen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab stattliche 2,54 Promille.

Daraufhin wurde dem 59 Jahre alten Kraftfahrzeugführer im Klinikum im Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 59-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

