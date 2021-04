Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb festgenommen

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, war ein 31-Jähriger in der Weststadt unterwegs. Er ging durch den Weißenburgweg und kontrolliert an geparkten Autos, ob die Türen verschlossen waren. Ein Renault war unverschlossen und der Dieb nahm eine Damenhandtasche an sich. Als er seinen Streifzug in die Sedanstraße fortsetzte, wurde er von einem Zeugen beobachtet. Auf den Hinweis des Zeugen hin konnte eine Streife der Polizeihundeführer den Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm festnehmen und das Diebesgut sicherstellen.

