Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Da er mutmaßlich am Steuer eingeschlafen war, ist ein 26-Jähriger am Freitagmorgen (21.05.2021) von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr kurz nach 07.00 Uhr mit einem blau-weißen VW Transporter mit Firmenaufschrift die Nürnberger Straße von Fellbach kommend in Richtung Bad Cannstatt. Da er nach derzeitigem Erkenntnisstand am Steuer eingeschlafen war, kam er am Augsburger Platz in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Verkehrszeichen und stieß gegen eine Betonmauer. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.400 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls oder solche, denen der Fahrzeuglenker eventuell bereits zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des PRev6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu melden.

