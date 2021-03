Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brand in Seniorenwohnanlage - Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei aus Bühl haben keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben. Die Untersuchungen an der Brandstelle dauern nach wie vor an. Ein Brandsachverständiger wird zusammen mit Ermittlern der Kriminaltechnik die Brandstelle untersuchen. Derzeit befindet sich noch eine Bewohnerin der Seniorenanlage in ärztlicher Behandlung. /ag

