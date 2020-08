FW-EN: Feuerwehr Wetter -Personenrettung über Drehleiter und umgestürzter Baum

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Auch am Wochenende blieben die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Wetter (Ruhr) nicht ohne Einsätze.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstagabend um 20:22 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Bergstraße gerufen. In einer Dachgeschosswohnung war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Da der Treppenraum des Hauses sehr eng war, der Patient aber möglichst schonend zum Rettungswagen getragen werden musste, entschied sich der Einsatzleiter, die Drehleiter nachzufordern. Nachdem die Person durch den Rettungsdienst versorgt war, konnte sie auf einer speziellen Tragevorrichtung am Rettungskorb mittels Drehleiter schonend nach unten gebracht werden. Hier wurde der Patient dann mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Am Sonntag zur Mittagszeit schrillten dann um 12:05 Uhr die Funkmelder der Löscheinheit Esborn. In der Wacholderstraße war ein ca. 8 m hoher Baum quer über die Fahrbahn gestürzt. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle, zerkleinerten den Baum mit einer Motorsäge und räumten die Straße wieder frei. Nach einer dreiviertel Stunde konnten alle Kräfte mit Löschfahrzeug und Gerätewagen wieder zum Gerätehaus einrücken.

