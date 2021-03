Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Roller flüchtig, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer und sein Sozius, die auf einem roten Motorroller ohne Kennzeichen in der Salmengasse unterwegs waren, flüchteten am Montagabend als sie einen Streifenwagen des Polizeireviers Gaggenau erblickten. Der Sozius sprang gegen 20:45 Uhr vom Roller ab und flüchtete zu Fuß stadtauswärts in Richtung Gaggenau. Ein Beamter der Streife nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Auf Höhe der Gottlieb-Klumpp-Straße stürzte der Ordnungshüter und prallte gegen ein geparktes Auto. Der Polizist zog sich Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den beiden Unbekannten gelang letztlich die Flucht. Wer Hinweise zu dem Rollerfahrer oder seinem Sozius geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

Zu den beiden Flüchtigen ist folgendes bekannt:

Rollerfahrer: männlich, schlank, Jeans, helle Oberbekleidung und heller Helm

Sozius: männlich, normale Statur, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkle Kleidung, schwarzer Helm mit weißem Aufkleber

Polizeipräsidium Offenburg