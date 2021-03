Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbruchdiebstähle in Pkw

Bissendorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden im Ortsgebiet von Bissendorf mindestens vier Pkw von Dieben heimgesucht. Die unbekannten Täter, vermutlich zwei Männer, suchten offensichtlich gezielt Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW auf. In der Straße "Am Rosenmühlenbach" wurden ein Mercedes AMG A35 und ein BMW M240i zerstörungsfrei geöffnet, es wurden jeweils die Lenkräder gestohlen. Ebenso erging es einem BMW X2 in der Milanstraße. Das Lenkrad und zwei Sonnenbrillen wurden aus einem 2er BMW in der Straße "Am Hof Möllenpage" entwendet. Eine Tat lässt sich auf den frühen Morgen, gegen 05 Uhr, eingrenzen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

