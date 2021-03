Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Hagen a.T.W (ots)

Ein 43-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Pedelec die Natruper Straße in Richtung Stadtmitte. Als er gegen 15.45 Uhr in den Kreisverkehr Natruper Straße/Schulstraße/Martinistraße einbog und sich in Höhe der Martinistraße befand, fuhr aus dieser ein unbekannter Autofahrer in den Kreisverkehr und missachtete die Vorfahrt des 43-Jährigen. Der Fahrer des dunkelgrünen VW Golf (mit Osnabrücker Kennzeichen) stieß mit dem Pedelec zusammen, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren gehandelt haben soll, setzte seinen Weg in Richtung "Zum Jägerberg" fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

