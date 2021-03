Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit Wohnmobil im Gretescher Weg

Osnabrück (ots)

Heute Vormittag kam es im Gretescher Weg zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines hellen Wohnmobils. Das Fahrzeug war nach Angaben eines namentlich nicht bekannten Zeugen gegen 10.45 Uhr in Richtung der Bremer Straße unterwegs und touchierte in Höhe des Hauses Nr.16 (Nähe der Straße Im Fange) im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Hyundai Tucson. Der Unfallverursacher kümmerte sich in der Folge nicht um den entstandenen Schaden und fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Inbesondere der namentlich noch unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell