Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Trickdiebstahl erbeutet

Osnabrück (ots)

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein ca. 35 Jahre alter Unbekannter am Dienstagvormittag Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Borsigstraße. In der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr stahl der dunkel gekleidete Mann eine Handtasche samt Inhalt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Handtasche wurde später durch einen Zeugen wieder aufgefunden. Das in der Tasche befindliche Bargeld hatte der Täter mitgenommen. Wer im Bereich Borsigstraße/Schwanenburgstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell